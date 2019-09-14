Tekvandoda Hatice Kübra İlgün, altın vuruşla şampiyon oldu

Tekvandoda, Japonya’da başlayan Grand Prix 2. Seri Müsabakaları’nı Türkiye madalyayla açtı.

Sıkletlerinde en iyi 32 sporcunun davet edildiği ve yarın sona erecek organizasyonda Türkiye’yi 6’sı kadın, 5’i erkek olmak üzere 11 sporcu temsil ediyor.

Organizasyonun ilk gün 5 Türk tekvandocu tatamiye çıkarken Hatice Kübra İlgün, altın madalya kazanarak 2020 yolunda önemli puanlar elde etti. Finalde son 2 saniyeye 3-1 geride giren Hatice Kübra İlgün, son saniyede Faslı sporcu Laaraj Nada’nın kafasına yaptığı vuruşla 3 puan birden alarak rakibini 4-3 mağlup etti ve şampiyonluğa uzandı.

+67’de Nafia Kuş ile Sude Bulut ve 68’de de Hakan Reçber, Ferhat Can Kavurat elendi.