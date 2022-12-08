Tekvandoda Grand Prix finali
Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları’na kota puanı veren Tekvando ve Para Tekvando Grand Prix finaline Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ev sahipliği yapacak. Mücadele bugün para tekvando müsabakalarıyla başlayacak. Finalde Türkiye’yi tekvandoda 8, para tekvando da 9 sporcu temsil edecek. Para tekvandoda K44 kategorisinde Milli kadromuz; Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47kg), Meryem Betül Çavdar (52kg), Gamze Gürdal (57kg), Seçil Er (65kg), Nisa Nur Gürses (+65kg), Erkekler: Ali Can Özcan (58kg), Mahmut Bozteke (63kg), Fatih Çelik (70kg), Mehmet Sami Saraç (+80kg).
Paris 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları’na kota puanı veren Tekvando ve Para Tekvando Grand Prix finaline Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ev sahipliği yapacak.
Mücadele bugün para tekvando müsabakalarıyla başlayacak. Finalde Türkiye’yi tekvandoda 8, para tekvando da 9 sporcu temsil edecek.
Para tekvandoda K44 kategorisinde Milli kadromuz; Kadınlar: Nurcihan Ekinci (47kg), Meryem Betül Çavdar (52kg), Gamze Gürdal (57kg), Seçil Er (65kg), Nisa Nur Gürses (+65kg), Erkekler: Ali Can Özcan (58kg), Mahmut Bozteke (63kg), Fatih Çelik (70kg), Mehmet Sami Saraç (+80kg).