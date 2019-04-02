Tekvandoda 4 madalya

Türkiye Tekvando Milli Takımı’nın madalya serisi, Almanya Açık Tekvando Turnuvası’nda da sürdü. Ay-Yıldızlılar, 1’i altın, toplam 4 madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na 10 puan veren turnuvada Antrenör Ali Şahin yönetiminde 4’ü erkek 2’si kadın toplam 6 sporcu Türkiye’yi temsil etti. Erkekler 63 kiloda Ferhat Can Kavurat altın madalya kazanırken, 54 kiloda Deniz Dağdelen ile kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ise bronz madalya ile turnuvayı tamamladı. Milliler daha önce ABD Açık’ta 8, Belçika Açık’ta da 4 madalya elde etmişti.