Tekvandocuların son sınavı

Tekvando Milli Takımı, 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki Dünya Şampiyonası öncesi son sınavını bugün yapılacak İspanya Açık’ta verecek.

14 Nisan 2019, Pazar 09:44
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Tekvandocuların son sınavı

Tekvando Milli Takımı, 15-19 Mayıs tarihleri arasındaki Dünya Şampiyonası öncesi son sınavını bugün yapılacak İspanya Açık’ta verecek.

Daha önce ABD Açık, Belçika Açık’ta birçok madalya kazanan Ay-Yıldızlı ekibimizde 7’şer erkek ve kadın olmak üzere 14 sporcu yer alacak.

Zeliha Ağrıs ile Yunus Sarı’nın sakatlığı nedeniyle yer almadığı kadroda şu isimler bulunuyor:

Filiz Ögel (46), Rukiye Yıldırım (49), Hatice Kübra İlgün (57), İrem Yaman (62), Nur Tatar Askari (67), Nafia Kuş (73), Sude Bulut (73), Deniz Dağdelen (54), Kemal Külük (58), Ferhat Can Kavurat (63), Hakan Reçber (68), Barış Dağ (74), Hasan Can Lazoğlu (87), Emre Kutalmış Ateşli (87). 

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