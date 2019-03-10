Tekvandocular hız kesmiyor

Türkiye Tekvando Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na puan veren Hollanda Açık Turnuvası’nda 3’ü altın 7 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eindhoven kentinde gerçekleştirilen turnuvaya 50’nin üzerinde ülkeden yaklaşık bin 300 sporcu katıldı. Organizasyonda Türkiye’yi 6’sı kadın, 5’i erkek olmak üzere 11 sporcu temsil etti.

Geçen hafta Amerika Açık Tekvando Turnuvası’nda 5’i altın 8 madalya kazanan milliler, başarılarını Hollanda’da da sürdürdü. Ay-yıldızlı tekvandocular, Hollanda Açık Turnuvası’nda 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen, 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve 87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve 73 kiloda Nafia Kuş gümüş madalya kazanırken, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Milli sporcu İrem Yaman rahatsızlığı nedeniyle müsabakalara katılamazken, erkekler 80 kiloda mücadele eden Yunus Sarı, ilk maçını kazandıktan sonra dizindeki rahatsızlık nedeniyle riske edilmeyerek turnuvadan çekildi. Hakan Reçber, İkra Kayır ve Sude Bulut ise Hollanda’da madalyaya ulaşamadı.

- Başkan Şahin’den tebrik

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Hollanda’da 3’ü altın toplam 7 madalya kazanan milli takımı kutladı.

Başkan Şahin, "Sporcularımız iyi başladığı 2019’a aynı şekilde devam ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde en kritik yılın içerisindeyiz. Sporcularımızın iyi sonuçları ve çalışma azimleri bizleri mutlu ediyor. En iyi şekilde çalışmaya devam ederek ülkemizi gururlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Tekvando Milli Takımı, olimpiyatlara puan veren turnuvalara katılmaya devam edecek. Ay-yıldızlı ekip, 16 Mart’ta düzenlenecek Belçika Açık Tekvando Turnuvası’nda mücadele edecek.

AA