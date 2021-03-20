Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tekvando sporcusu Tuğba Yönak, İstanbul'da 49 ülkeden 1590 sporcunun katıldığı 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda yıldızlar kategorisinde 4 rakibini saf dışı bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Üç Türk sporcunun yer aldığı kürsünün tepesinde olmanın sevincini yaşayan genç oyuncu, uluslararası turnuvadaki başarısıyla Turgutlu'ya gurur yaşattı. Akbey Akademi Spor Kulübü sporcusu Tuğba Yönak, turnuvada yıldızlar 33 kilogramda yarıştı. Antrenör Zeki Güneş, "Tuğba kardeşimiz uzun süredir çalışmasının karşılığını turnuvada altın madalyaya uzanarak aldı. Şimdi yeni başarılara gözümüzü dikeceğiz" dedi.