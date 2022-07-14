Tekvando tutkusu yeniden hayata bağladı

Kastamonu’da yaşayan 17 yaşındaki Beyzanur Sözcü, 31Aralık 2021 günü market alışverişi dönüşü karşı kaldırıma geçerken motosikletin çarpmasıyla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. 11 gün yoğun bakımda yattıktan sonra servise alınan Beyzanur, 6ay boyunca tedavi gördüğü hastanede sağlığına kavuştu. Taburcu olduktan sonra en sevdiği spor tekvandoya yeniden başladı. Tekvando tutkunu Beyzanur, Erişen Spor Kulübü’nde aldığı eğitimlerle yeniden hayata tutundu.

Sözcü, "Geçirdiğim trafik kazasından sonra beyin epilepsi hastalığına yakalandım. Kazadan sonra bayağı içine kapanan bir insan oldum, tekvando benim sosyalleşmeme yardımcı oldu. Benim gibi aynı durumu yaşayan sporcuların asla ümitlerini kesmemeleri lazım. Ümidini kestiğin zaman hiçbir şeyi başaramıyorsun. Sadece ümit etmen lazım ve yaşama tutunmak lazım" şeklinde konuştu.