Ankara'da Judo Federasyonu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Tekvando Poomse Türkiye Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı. Şampiyonaya 43 şehirden bin 100 civarı sporcu katılıyor. Pazar günü sona erecek şampiyonada dereceye girenler arasından, Türkiye'nin ev sahipliğinde nisan ayının ilk haftasında düzenlenecek Avrupa Poomse ve Avrupa Plaj Poomse Şampiyonası'nda temsil edecek sporcular belirlenecek.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, poomsenin tekvandonun altyapısını oluşturduğunu ifade ederek, "Ankara bugün Türkiye Poomse Şampiyonası'na şahitlik ediyor. Bu poomse şampiyonası, 1 ay sonra yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için seçme niteliği de taşıyor. Burada binin üzerinde sporcuyla yarışmalar 13-17 Mart tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Şöyle bir baktığımızda poomse bizim altyapı sporumuz. Dünyada ve Avrupa'da çok büyük başarılar alıyoruz. Burada da 1 ay sonra ülkemizde Antalya'da yapılacak olan şampiyonada sporcularımız başarılı olmak için ter akıtıyorlar. Biz tekvandonun doğu prensiplerinin, mütevazilik alçak gönüllülük, sosyal vatandaşlıkla iyi vatandaş rolünü üstlenen bir spor branşı olmamızdan dolayı hem dünya federasyonu tarafından hem de kendi federasyonumuzla beraber destekliyoruz. Bu şampiyon sporcularımızı ulusal ve uluslararası müsabakalarda değerlendirerek ülkemizin bayrağını göndere çektirmeye çalışıyoruz. Onun için burada maç yapan burada yarışma yapan bütün sporcularıma başarılar diliyorum. İnşallah onların içinden çıkacak milli takım sporcularımıza da Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Ercan ATA / ANKARA, (DHA)