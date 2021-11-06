Olimpiyat ikincisi, dünya şampiyonu eski milli tekvandocu Bahri Tanrıkulu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Yüzde 15 imza barajını geçtiğini ve adaylığının kesinleştiğini belirten Tanrıkulu, 7 Kasım'da yapılacak Tekvando Federasyonu Olağan Genel Kurulu için camiadan destek istedi.

"ADAYLIĞIM GARANTİLENDİ, BAKANLIKTAN ONAYI ALDIK"

Çok uzun bir sporculuk hayatı olduğunu ve camianın içinden geldiğini vurgulayan Bahri Tanrıkulu, "2012 Londra Olimpiyatları'ndan sonra aktif sporculuğu sonlandırdım. Geçen sene Şubat ayında Spor Yazarları Derneği'nde bir basın açıklaması yaparak Türkiye Tekvando Federasyonu başkanlığına adaylığımı koydum. O günden bu güne başkan adaylığı sürecim devam etmektedir. Takım arkadaşlarımın çoğunun kulüpleri var, bu camia bizim camiamız. Camiadan çok güzel bir teveccüh, destek var bana. Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Federasyon seçimlerinin belirli aşamaları var. Geçen hafta yapılan ve 1 Kasım'da dolan imza toplama süreçlerini başarılı bir şekilde geçtik ve aday adaylıktan adaylığımız garantilenmiş oldu. Bakanlık tarafından onaylandı. Şu anda resmi olarak federasyon başkan adayıyım" diye konuştu.

"14 MADDELİK BİR YOL HARİTAMIZ VAR"

Türkiye'yi dolaşıp projelerini anlattıklarını ifade eden Tanrıkulu, "Bu süre içerisinde arkadaşlarımızla organize bir şekilde çalıştık. Projeler ürettik, neler yapacağımızı Türkiye'deki bütün antrenörlere anlattık, canlı yayınlar yaptık. Türkiye'yi dolaştık, şehirlerine gittik, projelerimizi anlattık. Türk tekvandosunun daha iyi yerlere gelebilmesi için 14 maddelik yol haritası çıkarttık. Bunu kitapçık haline getirdik ve hocalarımızın hepsiyle paylaştık. Onlar da projelerimizi çok beğendiler. Artık Türkiye tekvandosunda bir değişim ve gelişim zamanı. Camianın buna ihtiyacı var, sporcuların buna ihtiyacı var. Güzel projelerle yenilikler getireceğiz. 7 Kasım'daki seçimlere hazırız. Ben ve arkadaşlarım buna inanıyoruz. 7 Kasım'daki seçimde kazanarak Türkiye Tekvando Federasyonu'nun yeni başkanı olarak göreve başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"BÖLGESEL LİGLER VE TEKVANDO SÜPER LİGİ'Nİ KURACAĞIZ"

Bahri Tanrıkulu, tekvandoya kalite katacak ligler oluşturduklarını ifade ederek, "Bölgesel ligler yapıp, o bölgesel liglerde sporcuların düzenli olarak maç yapmalarını istiyoruz. Bunun bir üst kademesi olarak da Süper Lig 'i oluşturmak istiyoruz. Büyük kulüplerin yarıştığı yeni büyük kulüplerin kurulmasını sağlayacak ve bunlar sponsor geliri elde edecek, tekvandoya bir kalite ve marka değeri getireceğine inandığımız Süper Ligi kurmayı hedefliyoruz" dedi.

"TESİS VE KAMP EĞİTİM MERKEZLERİ İNŞA EDECEĞİZ"

'Tekvando federasyonunun kendine ait bir tesisi, kapalı spor salonu, maç salonu, kamp eğitim merkezi maalesef bulunmamaktadır' diyen Tanrıkulu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim amaçlarımızdan bir tanesi de Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kamp eğitim merkezleri kurmak, maç salonlarını TTF bünyesine katarak sporcularımızın hem antrenman yapmalarını hem maç yapmalarını sağlamak. Türkiye'de biz antrenörlerimize, sporcularımıza puantaj sistemi getirmek istiyoruz. Dünyadaki ranking sisteminin aynısını Türkiye'de bütün sporcularımıza uygulamak istiyoruz. Böylelikle sporcular kendi sıralarını görebilecekler. Başarı grafiklerine göre de milli takım seçmeleri değerlendirilecek. Adil bir süreçten bahsediyorum. Tekvando kanalı kurmak istiyoruz. Öncelikli olarak youtube kanalını kuracağız, maçların hepsi orada canlı yayınlanacak daha sonrasında ulusal bir kanalda tekvandonun sürekli olarak gündeme gelmesini sağlamak istiyoruz. Antrenörlerin, hakemlerin şartları ve imkanları iyileştirilecek. Sponsor gelirlerini artırmak için çok büyük firmalarla görüşmelerimiz var, şu anda protokol aşamasında bekliyor. İnşallah 7 Kasım'da seçimi kazandıktan sonra bu protokol anlaşmalarını devreye koyacağız. Poomsae'nin daha iyi yerlere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Paralimpik kardeşlerimizin daha başarılı olması için onların da şartlarını da yukarıya doğru çıkarmayı planlıyoruz."

"7 KASIM'DA CAMİANIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUM"

Bahri Tanrıkulu başkan adaylığı için yüzde 15 imza şartını yerine getirdiklerini belirterek, "Biz mazbatamızı aldık seçimlere giriyoruz. Camiamızın desteğini bekliyoruz. Ben yıllarca ülkemi camiamı en iyi şekilde temsil ettim. Artık önce Allah'a sonra camiamıza emanetiz. Onların desteğini alacak bu seçimleri kazanacağız. Kim kazanırsa kazansın tekvando kazanacak" dedi.

Nesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA,(DHA)