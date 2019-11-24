ING Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında TEKSÜT Bandırma, deplasmanda Türk Telekom’u 91-81 yendi.

Türk Telekom, karşılaşmaya Fall ve Wiltjer’in basketleriyle 7-0’lık seriyle başladı. Kalinoski’nin liderliğinde toparlanan TEKSÜT Bandırma, ilk periyodu 19-17 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, daha sonra tempoyu yükselten Türk Telekom soyunma odasına 43-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan TEKSÜT Bandırma, Kalinoski’nin üç sayılık basketiyle 24. dakikada skora denge getirdi: 48-48. Final periyoduna 59-59 eşitlikle girilirken, konuk ekip son çeyrekte oyunun üstünlüğünü ele geçirdi.

Prewitt ve Smith’in de skora katkısıyla hücum gücünü artıran TEKSÜT Bandırma, karşılaşmayı 91-81 kazandı. TEKSÜT Bandırma’dan Kalinoski, 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

ING Basketbol Süper Ligi | Türk Telekom: 81 - TEKSÜT Bandırma: 91

Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal, Sinan İşgüder, Polat Parlak

Türk Telekom: Hunter 6, Muhammed Mustafa Baygül 17, Şafak Edge 3, Fall 12, Wiltjer 16, Johnson 5, Metin Türen 16, Akif Egemen Güven 4, Enes Berkay Taşkıran, Polat Kaya 2

TEKSÜT Bandırma: Smith 16, Şehmus Hazer 9, Kalinoski 21, Terry 8, Hummer 11, Prewitt 13, Rıdvan Öncel 12, Alperen Şengün 1, Furkan Haltalı

1. Periyot: 17-19

Devre: 43-37

3. Periyot: 59-59