FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5'inci hafta maçında TEKSÜT Bandırma BK, Almanya’da konuk olduğu Alman temsilcisi Rasta Vechta’yı 73-81 mağlup etti. Temsilcimizde Tyler Kalinoski 20 sayı, Omar Prewitt 17 sayı, Emanuel Terry 12 sayı, Jaime Smith 11 sayı ve Ian Hummer 11 sayı ile çift hanelere ulaşırken galibiyete önemli katkı verdi. Bu sonucun ardından temsilcimiz, gruptaki ikinci galibiyetini elde etti. Gruptaki ilk deplasman galibiyetini alan TEKSÜT Bandırma BK, bir sonraki Avrupa maçında 19 Kasım Salı günü evinde grubun son sırasındaki Polonya temsilcisi Anwil Wloclawek ile karşılaşacak.

"ZORLU BİR ATMOSFER VARDI"

Mücadeleyi değerlendiren TEKSÜT Bandırma BK Başantrenörü Hakan Demir, "İlk olarak sözlerime takımımı kutlayarak başlamak istiyorum. İki türlü bizim için zor bir maçtı. Gruptaki konumumuz itibariyle iyi durumda değildik ve burada zorlu bir atmosfer vardı. Hücumda basit top kayıpları yapmış olsak da maçın ilk dakikasından son düdüğüne kadar kazanmak için oynadık. Rasta Vechta takımını da mücadelesinden dolayı tebrik ederim" dedi.

"SERT MÜCADELENİN OLDUĞU MAÇI KAZANDIK"

20 sayı, 4 ribaund ve 8 asistlik performansı ile galibiyete büyük katkı sağlayan TEKSÜT Bandırma BK’nın başarılı oyuncusu Tyler Kalinoski ise şunları söyledi: "Sert mücadelenin olduğu bir maçı kazandık. Savunmamızla maçta var olduk. Çok şutör bir takıma karşı oynadık. 3 sayılık atışlarda onları %33 ile tuttuk. Birçok hata ve basit top kayıpları yapmamıza rağmen genel olarak iyi odaklandık. Topu iyi Çevirdik ve asist üzerinden sayılar bulduk. İyi bir takıma karşı kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtan kazanarak ayrılıyoruz."

DHA