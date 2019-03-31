Teknolojiye en çok para harcayan bankalar

JPMorgan zirvede Listenin zirvesinde

JPMorgan yer alıyor. Banka bu yıl, 2018 yılı inovasyon bütçesini %5.6 oranında artırarak 11.4 milyar dolara çıkardı. Bu bütçe, köklü bankayı Amerika’nın en teknoloji sever bankası yapmaya yetti. Sıralamada JPMorgan’ı takip eden banka ise sık sık DijiFi’de de haber yaptığımız Bank of America oldu. Bankanın 2019 yılı teknoloji bütçesi 10 milyar dolar. Banka bu bütçenin %30’unu teknoloji girişimlerine yaptığı yatırımlar için kullanıyor. Teknolojiye para harcamayı seven bankalar listesinde 3. sıra yıllık 9 milyar dolarlık bütçesiyle Wells Fargo’nun, 4. sıra ise 8 milyar dolarlık bütçesiyle Citigroup’un oldu.

Küçük bankalar geride

Business Insider tarafından yayınlanan rapor, teknolojiye yatırımın büyümedeki etkisine ve bankalar arasındaki teknolojik güç farkının zamanla ciddi oranda açıldığına işaret ediyor. Rapor, küçük bankaların teknolojik rekabetin çok gerilerinde kaldığının da açık bir kanıtı. Peki ülkemizde durum nasıl sizce? Türkiye’de teknolojiye en çok bütçe ayıran banka hangi banka olabilir? Görüşlerinizi içeriğimizin yorumlar kısmında bizimle paylaşın, tartışalım!