Spor Toto 1.Ligin 18.haftasında Adanaspor'u deplasmanda mağlup ederek hem üst üste ikinci galibiyetini hem de bu sezon ilk deplasman puanını alan A. Denizlispor 'da moraller yerine geldi. Puanını 12'ye çıkararak rakipleri ile arasındaki puan farkını kapatmaya devam eden yeşil siyahlı ekipte, kulüp başkanı Mehmet Uz kritik bir dönemden istedikleri puanları alarak ayrıldıklarını ifade etti. Lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını ancak teknik heyet değişikliğinin ardından özledikleri sonuçları almaya başladıklarını belirten Uz, "Altay ve Adanaspor maçlarını kayıpsız geçtik. Bizim için her şey yeni başlıyor diyebiliriz. İlk yarının son maçında karşılaşacağımız Yeni Malatyaspor maçı daha fazla önem kazandı. Bu maçı kazandığımız taktirde ilk yarıyı 15 puanda tamamlayacağız. Geçen sezon ilk yarıyı 16 puanla kapattığımızı göz önüne alırsak, zoru başaramamamız için bir neden yok" dedi.

Bir yandan şirketleşme konusunda prosedürü ve çalışmaları sürdürdüklerini bir yandan da sportif açıdan hedeflerine ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Bu süreçte toplumun her kesiminden destek bekliyoruz. Daha önce seferberlik ilan ettiğimizi açıklamıştım. Konunun önemini anlatmak için bir kez daha aynı hatırlatmayı yapıyorum. Kamudan özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından bu armayı seven herkese, maddi manevi destek verme çağrısı yapıyorum. Hem içinde bulunduğumuz sezonu kazasız belasız tamamlamak hem de kulübümüzün geleceğini kurtaracak şirketleşme konusunda çıktığımız bu yolda birlik beraberlik ve dayanışmaya büyük ihtiyaç var. Herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya ve şehrimizin ortak paydasına sahip olmaya davet ediyorum" dedi.

İlk yarının son maçında Cumartesi günü ağırlayacakları Yeni Malatyaspor maçını kazanmaktan başka bir düşünceleri olmadığını kaydeden Mehmet Uz, tüm taraftarları tribünleri doldurarak takıma destek vermeye çağırdı.

İHA