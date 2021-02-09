Teknik ekipten kart uyarısı

Siyah-Beyazlı ekibin Konyaspor ile oynadığı maçta N’Sakala kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 15. dakikasında ilk sarı kartını gören N’Sakala, 21. dakikada rakibine yaptığı sert faul sonrası ikinci sarının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta Trabzonspor ile oynadığı maçta da Dorukhan Toköz gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı. Teknik ekip, konuyla ilgili olarak dün yaptığı toplantıda oyuncularından kart konusunda daha dikkatli olmalarını istedi.