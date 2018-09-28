Fenerbahçe teknik heyeti, Beşiktaş derbisindeki golü atan Andre Ayew'e oyun içindeki kopmaları nedeniyle uyarıda bulundu. Derbi analizi sonrası futbolcularla tek tek görüşmeler yapılırken, Ganalı futbolcunun maçlara iyi başladığı, ancak sonrasında oyundan dönem dönem koptuğu vurgulandı. Bu tespitler Ayew'le paylaşılırken "Senden isteğimiz maç içinde aktif olduğun süreyi artırman. Çünkü sen etkini gösterdiğinde takım daha rahat rakip kaleye gidiyor" ifadeleri kullanıldı. Ganalı oyuncu fiziksel olarak daha iyiye gittiğini ve ilerleyen haftalarda daha yüksek seviyelere geleceğini teknik heyetle paylaştı.

(Sabah)