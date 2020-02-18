"Teknik direktörsüz Fenerbahçe kazandı"

Beşiktaş derbisi sonrası ilginç gelişmeler yaşanmıştı. Galibiyetin ardından Ersun Yanal, adeta duygusal patlama yaşayarak, “Birçok mevkisinde oyuncu olmayan hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi.

18 Şubat 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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'Teknik direktörsüz Fenerbahçe kazandı'

Soru almayayım, açıklamayı hafta içinde yapacağım” sözlerini sarf etmişti. Bu açıklama, “Yanal, istifa edecek” yorumlarına neden olmuştu. Ancak tecrübeli çalıştırıcı bu sözlerden yaklaşık 10 dakika sonra, maç kadrosunda yer almayan Emre Belözoğlu ile basın toplantısına çıkarak, “Hepimiz yapmamız gerekeni yaptık. Fenerbahçe için çirkin saldırılar var. Herkes haddini bilecek. Fenerbahçe dedikodularla, arkadan konuşmalarla yıkılacak bir takım değil” demişti.

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