Teknik Direktör Jose Mourinho, çiftçi oldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle iptal edilen liglerin devam etmesi gerektiğini söyledi.





İngiliz SkySports'a açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, "Eğer sezonun kalan 9 maçını oynarsak hepimiz için iyi olacak. Futbol için, Premier Lig için iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Futbolu çok özlediğini söyleyen 57 yaşındaki Mourinho, "Ama normal hayatı ve her gün yaptığımız şeyleri daha çok özledim. Futbol bu hayatın sadece bir parçası. Sabırlı olmak zorundayız, bu hepimizin içinde olduğu bir savaş." şeklinde konuştu

Tottenham Hotspur'un teknik patronu Jose Mourinho, tesislerde yer alan bahçelerde yetiştirilen taze sebze ve meyvelerin karantina süresince ihtiyaç sahiplerine gönderilmesinde yardım edeceğini duyurdu.



