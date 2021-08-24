Teknik direktör duyurdu! 'Morutan artık oyuncumuz değil'

Galatasaray 'ın uzun süredir gündeminde yer alan Olimpiu Morutan'ın transferinde sona aşamaya geldi.

FCSB Başkanı Becali, katıldığı bir canlı yayında Morutan'ı Galatasaray'a 5.7 milyon Euro karşılığında sattıklarını ifde etmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçından sonra yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray'ın doğal felsefesinde yapılanmasında ileriye dönük planlarında yetenekli ve genç oyuncular var. Bu sayı devam edecek. Morutan'ı beğendiğimi daha önce ifade etmiştim. Steaua Bükreş başkanı gerektiği şekilde açıklamalar yapıyor. Biz Galatasaray taraftarını mutlu etmek için birçok ismi de açıklayacağız inşallah"

Morutan ile ilgili son açıklama FCSB Teknik Direktörü Edward Iordanescu'dan geldi. 43 yaşındaki teknik direktör, Sepsi maçının ardından Digisport'a yaptığı açıklamada "Morutan'ı, önemli bir oyuncumuzu kaybettik. Artık bizim futbolcumuz değil, gidiyor" dedi.