TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor ile cumartesi günü Mümin Özkasap Stadı’nda oynayacağı zorlu 90 dakikanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Levent Devrim, takımın oyun istikrarını ve oyun felsefesini daha da geliştirerek istenilen yere mutlaka geleceğini söyledi. Deplasmanda mağlup oldukları Tarsus İdman Yurdu maçında bireysel hatalar sonrasında kalelerinde gördükleri gollerle mağlup olduklarını ifade eden Devrim, “Önümüzde bir Pendik maçı var. Kendi sahamızda konuk edeceğimiz maçta iyi bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmamız gereken bir maç” diye konuştu.

Deplasmanda 3-1 mağlup oldukları Tarsus İdman Yurdu maçında mücadele anlamında bir sıkıntılarının olmadığını söyleyen teknik direktör Levent Devrim, “Tarsus İdman Yurdu maçında mücadele ve oyunsal anlamında bir sıkıntımız yoktu. Girdiğimiz net gol pozisyonları da vardı. Yaptığımız üç tane bireysel hatadan gol yedik. Yaptığımız bu bireysel hataların sonucunda ceza kesildi bize. Futbolda bireysel hatalar oluyor. Etimesgut Belediyespor maçına göre çok kötü oynadığımız söylenemez. Oyuncularım aslında iyi mücadele ettiler. İki deplasman maçından puansız dönüyoruz. Bunlar hiç beklemediğimiz skorlardı. Manisa Büyükşehir Belediyespor bunu telafi edebilecek güçte bir takımdır. Biz olsun, oyuncularımız olsun, teknik heyetiyle, yönetimiyle, başkanıyla birlikte biz yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde bir Pendik maçı var. Kendi sahamızda konuk edeceğimiz maçta iyi bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmamız gereken bir maç. Bununda farkındayız. Kazanma seviyesini yakalamak istiyoruz tekrar. Artık önümüzde oynayacağımız maça bakacağız. Formda ve iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizde iyi bir takımız. Kendi sahamızda oynayacağız. Kendi oyun anlayışımızla, kendi mücadelemizle, kendi isteğimizle sahanın içerisinde olduğumuz zaman çokta sıkıntı yaşamıyoruz” dedi.

“Bizim herhangi bir endişemiz yok”

Geçtiğmiz yıl ile bu yıl arasında fark olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden teknik direktör Levent Devrim, “Geçen sene başka bir hikayeydi, bu sene başka bir hikaye var. Her takım kazanma serisi yakalamak ister. Bu takım bunu başaracak güçte mi? Evet başaracak güçte. Bu ayrı bir şey ancak bizim şu anda oynadığımız lig kolay bir lig değil. Bizim gibi hedefleri olan 4-5 tane takım var. Bizim gibi beklentisi yüksek takımlar var. Söylediğimiz gibi geçen senede, bu senede bizim futbol anlayışımız ortada. Bu felsefenin içerisinde kalarak her maçı kazanmaya bakıyoruz. Rakibin kim olduğu ya da hangi sahada oynadığımız önemli değil. Biz böyle baktığımız sürece kazanacağız. Bizim herhangi bir endişemiz yok. Yeni bir takımız aslında. 6-7 tane oyuncu var geçen seneden şu anda takımda olan. Sezon başından bu yana yaşadığımız sakatlıklar var. Ciddi isimler bunlar. Sezon başı planlamasında kağıda yazdığımızda çok şey beklediğimiz, bizim felsefemizi gerçekleştirme adına önemli rol oynayan oyuncular olacaktı bu isimler. Cem gibi, Yaser gibi. Cem’den sezon başından bu yana, Yaser’den ise 2 haftadır faydalanamıyoruz bu anlamda. Kürşat daha yeni yeni geliyor. Daha kendisini hazırlama dönemindeyiz. Cihan Avcu’da yeni yeni kendine geliyor. Dolayısıyla sıkıntılar yaşadık ama dediğim gibi Manisa Büyükşehir Belediyespor takımı raya çıktığı zaman kendi yolunda ilerleyecek. Geçen sene kötü başladık. Bu sene iyi başladık, kötüye döndük. Futbol böyle bir şey. Bugün herkes puan kaybediyor. Bunlar futbolda var. Önemli olan geçmişten ders almak. Biz hatalarımızı biliyoruz. Hatalarımızın üzerinde çalışıyoruz ve doğrularımızı arttırmaya çalışıyoruz. Takımımıza güveniyoruz. En önemli şey o. Kulübümüze güveniyoruz, yönetimimize güveniyoruz, O anlamda bizim bir sıkıntımız yok. İnşallah en kısa sürede oyun istikrarını ve oyun felsefemizi daha da geliştirerek istediğimiz yere geleceğiz” diye konuştu.



