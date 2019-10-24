Bu süreçte yönetim kurulunun Bülent Akan ile de temasa geçtiği öğrenildi. Oktay Derelioğlu ve Yusuf Şimşek’in ardından şimdi de Bülent Akan ismi gündeme geldi. Akan'a menajeri aracılığıyla ulaşıldığı, detayların konuşulduğu ifade edildi.

İHA