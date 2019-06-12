Teklif yapıldı! Beşiktaş'tan Azubuike operasyonu!

Beşiktaş, Abdullah Avcı’nın takımda görmek istediği Nijeryalı ön libero için Pyramids kulübüne 1 milyon 250 bin Euro önerdi. Azubuike, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyor.

12 Haziran 2019, Çarşamba 08:27
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Teklif yapıldı! Beşiktaş'tan Azubuike operasyonu!

Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzalandıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi..

Siyah- Beyazlılar, Abdullah Avcı'nın takımda görmek istediği Azubuike için Pyramids FC'ye resmi teklif sundu. Alınan bilgilere göre Mısır kulübüne 4 taksit halinde 1 milyon 250 bin Euro'luk teklif yapıldı.

Nijeryalı ön liberoya da 4 yıllık sözleşme önerildiği belirlendi. 22 yaşındaki Azubuike, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyor. Beşiktaş yönetimi elini çabuk tutarak bu transferi bitirmeyi planlıyor.

Kaynak: Takvim

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