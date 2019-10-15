Tekinoktay: Çebi ve Adalı koalisyon kursun!

Tekinoktay, yarıştaki rakipleri Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı’ya yüklendi. Tekinoktay, “Beşiktaş’ta başkan ve yönetici olarak içeri girdikleri zaman bütün iş adamlarının şirketlerinde zenginleşme oluyor. 1 lirayı geri almayacağız diyorlar o zaman Futbol A.Ş.’yi satın alsınlar. Bu hale ikisi getirdiler. Sayın Çebi sayın Adalı ile koalisyon kursun Futbol A.Ş.’nin tüm borçlarını kapatsınlar biz de onlara 10 yıl 15 yıl başkanlık yetkisi verelim” diye konuştu.