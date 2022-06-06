Tekerlekli Sandalye Tenis Millî Takımı Başantrenörü Ayhan Çelik ile millî tenisçilerimiz Emirhan Toper ve Serdar Antaç, A Millî Futbol Takımımızın kamp yaptığı otele gelerek, A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve futbolcularla tanışıp yarınki maçta başarılar diledi. A Millî Futbol Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu da Çelik, Toper ve Antaç'a imzalı millî takım forması hediye etti.

Öte yandan, A Millî Futbol Takımımız bu sabah Vilnius'ta kısa bir yürüyüş yaptı.