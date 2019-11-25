Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Curling Federasyonu tarafından Lohja kentinde 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde düzenlenecek organizasyona 15 ülke katılacak. Şampiyonada ilk üç sırayı elde eden takımlar, A klasmanına yükselecek.

Kadrosunda Züleyha Bingöl, Kenan Coşkun, Savaş Şimşek, Turan Akalın ve Deren Özgen’in yer aldığı Türkiye’nin, şampiyonadaki maç programı şöyle (TSİ):

27 Kasım:

17.30 Polonya-Türkiye

28 Kasım:

09.30 Türkiye- İsveç

16.30 Türkiye-Kanada

29 Kasım:

10.30 Japonya-Türkiye

19.30 İtalya-Türkiye

30 Kasım:

13.00 Türkiye-Finlandiya

AA