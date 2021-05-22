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Tekerlekli sandalye basketbolunda 2. etap karşılaşmaları başlıyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonunda 2. etap karşılaşmaları, 24-28 Mayıs tarihlerinde Yalova ve Bursa’da oynanacak.

22 Mayıs 2021, Cumartesi 17:34 Son Güncelleme:
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Tekerlekli sandalye basketbolunda 2. etap karşılaşmaları başlıyor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalara 9 ilden 15 takım katılacak.

Sezonun 2. etabı, Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda 24 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da oynanacak Yalova Ortopedikler-1907 Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle 3 etap ve play-off lig usulüne göre oynanan Süper Lig’de ilk etap sonunda; İzmir BBSK birinci, BJK HDI Sigorta ikinci, Galatasaray üçüncü, Gazişehir Gaziantep dördüncü, Bağcılar Engelli GSK beşinci, 1907 Fenerbahçe altıncı, Pendik Belediyesi Engelliler yedinci ve Yalova Ortopedikler sekizinci sırada bulunuyor.

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