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Tekerlekli sandalye basketbolda Galatasaray ve Beşiktaş grup maçlarını tamamladı

Tekerlekli sandalye basketbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi grup maçlarının ardından Beşiktaş çeyrek finale kalırken, Galatasaray gruptan çıkamadı.

03 Şubat 2019, Pazar 01:23
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Tekerlekli sandalye basketbolda Galatasaray ve Beşiktaş grup maçlarını tamamladı

Galatasaray ve Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımlarının, Avrupa Şampiyonlar Ligi’ndeki grup müsabakaları tamamlandı.

A Grubu’nda mücadele eden Galatasaray, İtalya’nın Meda şehrindeki üçüncü maçında Almanya’nın BG Baskets Hamburg takımını 66-62 yenerken, son karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Bilbao BSR’ye 69-54 mağlup oldu.

C Grubu’nda yer alan Beşiktaş ise İsrail’in Ramat Gan kentindeki üçüncü maçında Fransa’nın cs Meaux bf takımını 66-37, son maçında da İtalya’nın D. A. Giulianova ekibini 79-54 mağlup etti.

Grup maçlarını namağlup lider bitiren Beşiktaş çeyrek finale kalırken, Galatasaray gruptan çıkamadı.

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