İSTANBUL, (DHA)- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ilk etabı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, Yalova'da yapılacak. Yalova Terma City sponsorluğunda düzenlenecek ligde tekerlekli sandalye basketbolunun en iyi takımları ve oyuncuları yarışacak.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ilk etabı, Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nün (YOSK) ev sahipliğinde, Yalova Terma City sponsorluğunda düzenlenecek. Türkiye’nin tekerlekli sandalye basketbolunun en iyi takımlarının ve oyuncularının yarışacağı ligde; salgın tedbirleri kapsamında bütün önlemler üst seviyede tutulacak. Sponsorluk görevini üstlenen Karaderili Şirketler Grubu’na bağlı Yalova Terma City Ceo’su Tevfik Talas, engelleri ortadan kaldırıp tüm kapılarını oyunculara açtıklarına dikkat çekerek, “500 kişilik kafileye ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece onurluyuz” dedi.

TÜM ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMAYA HAZIRIZ

Talas, “Yalova’da oynanacak ve 1 hafta sürecek Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1.Etap maçları için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı 16 takımı, hakemleri, federasyon yetkilileri olmak üzere yaklaşık 500 kişilik kafileye ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece onurluyuz” ifadelerini kullandı.

İlk maçın heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Talas, “Engelli sporcularıma kapılarımız ardına kadar açık, onlar için elimizden gelen tüm engelleri kaldırmaya hazırız. Terma City olarak gerek spora gerek engel tanımayan sporculara desteğimiz devam edecek. Böyle önemli bir organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hem Yalova iline hem de spora katkımız olduysa ne mutlu bize. Basketbolun kalbi Yalova’da atacak” diye konuştu.