HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde 3. etap karşılaşmaları başladı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. etap, Yalova 90. Yıl Spor Salonu ve Bursa Orhangazi Spor Salonu’nda eş zamanlı oynanan maçlarla devam etti.

Günün karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor -Beşiktaş HDI Sigorta: 55-58

1907 Fenerbahçe-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor: 99-54

Gazişehir Gaziantep-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 59-55

Ordu Büyükşehir Belediyespor-Güçlü Eller Engelliler: 102-25

Ceylanpınar Bedensel Engelliler-Yalova Ortopedikler: 65-63

Galatasaray-İskenderun Engelliler: 80-40

Pendik Engelliler-TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler: 77-48