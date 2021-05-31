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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 3. etap maç sonuçları

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde 3. etap, Yalova ve Bursa’da yapılan müsabakalarla devam etti.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 22:14 Son Güncelleme:
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 3. etap maç sonuçları

Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan günün ilk maçında Galatasaray, Yalova Ortopedikler’i 62-61 yendi. Aynı salonda oynanan diğer iki karşılaşmada Beşiktaş HDI Sigorta, Ordu Büyükşehir Belediyespor’u 78-40, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’u 61-41 mağlup etti.

Bursa Orhangazi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:

TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü-1907 Fenerbahçe: 45-91

İskenderun Engelliler-Pendik Belediyesi Anadolu Yakası: 54-68

Bağcılar Belediyespor-Ceylanpınar BESK: 86-77

Güçlü Eller Spor Kulübü-Gazişehir Gaziantep: 28-69

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