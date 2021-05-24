Yalova’da, 90. Yıl Spor Salonu’nda yapılan günün ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş HDI Sigorta’yı 59-57 yendi. Aynı salonda oynanan diğer 2 karşılaşmada Galatasaray, Gazişehir Gaziantep’i 63-51, 1907 Fenerbahçe de Yalova Ortopedikler Spor Kulübü’nü (YOSK) 81-43 mağlup etti.

Bursa’daki maçlar

Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki Orhangazi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:

İskenderun Engelliler-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 51-74

Bağcılar Belediyespor-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor: 78-76

TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü-Güçlü Eller Spor Kulübü: 86-28

Pendik Belediyesi Anadolu Yakası-Ordu Büyükşehir Belediyespor: 67-60