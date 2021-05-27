Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etap maç sonuçları

Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan günün ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u 60-52 yendi.

Aynı salonda oynanan diğer iki karşılaşmada Beşiktaş HDI Sigorta, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’u 83-49, Bağcılar Belediyespor ise Ordu Büyükşehir Belediyespor’u 68-53 mağlup etti.

Bursa Orhangazi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:

Galatasaray-TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü: 69-37

1907 Fenerbahçe-Güçlü Eller Spor Kulübü-: 89-34

Gazişehir Gaziantep-Yalova Ortopedikler Spor Kulübü: 79-59

Ceylanpınar BESK-Pendik Belediyesi Anadolu Yakası: 65-85