Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etap maç sonuçları

Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan günün ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u 60-52 yendi.
Aynı salonda oynanan diğer iki karşılaşmada Beşiktaş HDI Sigorta, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’u 83-49, Bağcılar Belediyespor ise Ordu Büyükşehir Belediyespor’u 68-53 mağlup etti.
Bursa Orhangazi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:
Galatasaray-TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü: 69-37
1907 Fenerbahçe-Güçlü Eller Spor Kulübü-: 89-34
Gazişehir Gaziantep-Yalova Ortopedikler Spor Kulübü: 79-59
Ceylanpınar BESK-Pendik Belediyesi Anadolu Yakası: 65-85