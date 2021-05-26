Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etap maç sonuçları

Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda yapılan günün ilk maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bağcılar Belediyespor’u 59-53 yendi. Aynı salonda oynanan diğer karşılaşmalarda İzmir Büyükşehir Belediyespor, 1907 Fenerbahçe’yi 60-57, Yalova Ortopedikler Spor Kulübü de Ordu Büyükşehir Belediyespor’u 72-55 mağlup etti.

Bursa Orhangazi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda ise şu sonuçlar alındı:

TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü-Beşiktaş HDI Sigorta: 51-73

Güçlü Eller Spor Kulübü-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor: 39-75

Galatasaray-Ceylanpınar BESK: 89-65

İskenderun Engelliler-Gazişehir Gaziantep: 48-79