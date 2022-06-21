Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı 84-34 mağlup eden Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, şampiyon oldu.

Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Letonya ile karşı karşıya geldi. Başkent Saraybosna'da oynanan final mücadelesinde maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen milliler, sahadan 84-34'lük galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Ay-yıldızlı ekip, finale yükselerek Avrupa A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

DHA



