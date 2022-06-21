MENÜ

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda şampiyon

Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Letonya ile karşı karşıya geldi. Letonya'yı 84-34 mağlup eden Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, şampiyon oldu.

21 Haziran 2022, Salı 22:17 Son Güncelleme:
- A +
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda şampiyon

Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı 84-34 mağlup eden Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, şampiyon oldu.

Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Letonya ile karşı karşıya geldi. Başkent Saraybosna'da oynanan final mücadelesinde maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen milliler, sahadan 84-34'lük galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Ay-yıldızlı ekip, finale yükselerek Avrupa A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

DHA

İlgili Haberler
Galatasaray'a teknik direktör olması beklenen Okan Buruk, İstanbul'da!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...