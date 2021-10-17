Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum’da sona erdi

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 15 Ekim’de başlayan ve bugün sona eren şampiyonaya Erzurum’un yanı sıra Bitlis, Muş, Trabzon, Kütahya, Çankırı, Çorum, Tokat, Bolu ve Kastamonu’dan yaklaşık 100 sporcu katıldı. Asfalt yolda tekerlekli kızaklarla kayan sporcular, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde yarıştı. Çekişmeli anların yaşandığı yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süre düzenlenmeyen tekerlekli kızak yarışları, alınan tedbirler ve oluşan koşullar sonrası ilk kez Erzurum’da yapıldı. Yarışlarda dereceye giren sporcular, madalya ve çiçeklerle ödüllendirildi.

Yarışlarda dereceye giren sporcular kategorilerine göre şöyle:

Büyük erkekler: 1. İsa Güzeloğlu, 2. Yusuf Özcan, 3. Metehan Erdem

Büyük kadınlar: 1. Aybüke Büyükpolat, 2. Nazlı Hilal Atmaca, 3. Beyza Arzuti

Genç erkekler: 1. Alper Keleş, 2. Emrecan Özcan, 3. Azat Küçük

Genç kızlar: 1. Semanur Ölmez, 2. Nur Hilal Haşıl, 3. Sedanur Aslan

Yıldız erkekler: 1. Metin Kağan Yaşar, 2. Baran Küçük, 3. Batuhan Titiz

Yıldız kızlar: 1. Zehra Rabia Oksal, 2. Eylül Naz Tekin, 3. Hatice Yağmur Önder

ERZURUM (AA)