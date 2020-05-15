Tek tek koştular

Fenerbahçe'de birer hafta arayla Samandıra’da iki personelde koronavirüs tespit edilince saha çalışmalarına ara verilmişti. Dün Samandıra’da idmanlar yeniden başladı. Ancak tedbirler daha da sıkılaştırıldı. Futbolcular, dün sabahki idmanda aralarına uzun mesafeler koyarak sadece düz koşu yaptı. Bugün de benzer bir antrenman gerçekleştirilmesi bekleniyor.