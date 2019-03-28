Tek seferde 5 bin adet Kagawa forması sipariş verildi

Beşiktaş bu sezon sportif olarak beklenen başarıların gerisinde kalsa da forma satışlarında önemli bir düşüş yaşanmadı. Devre arasında yapılan transferler, Siyah-Beyazlılar’ın bu konuda mevzi kaybetmesini engelledi. Özellikle devre arasında transfer edilen Shinji Kagawa ve Burak Yılmaz’ın formalarına Siyah-Beyazlılar büyük ilgi gösterdi. Bu hamle Kartal’ın sadece yurt içinde değil, yurt dışında da forma satışlarına olan ilgiyi artırdı. Ve Başkan Fikret Orman’ın Japonya ile Malezya’ya yaptığı seyahatlerin ardından pazarda da Siyah-Beyazlı ekibe ilgi büyüdü.

BİREYSEL TALEPLER YÜKSEK

Kagawa’nın Japonya Milli Takımı’na yeniden çağrılması ise tam anlamıyla bu oyuncunun forma satışının tavan yapmasını sağladı. Yıldız oyuncu kaptan olarak milli takıma dönünce bir Japon internet pazarlama şirketi, tek kalemde Beşiktaş’tan 5 bin forma aldı. Japonlar bu alımı pazarlıksız, perakende fiyatı üzerinden yaptı. Kar marjı yüksek bu satışların, bireysel anlamda da devam ettiği ve Japonya’dan ciddi bir talep olduğu bildirildi.

ÖZEL ÜRÜNLER YAPILACAK

Şu anda sadece Kagawa’ya yönelik forma satışı yapan Beşiktaş, bu oyuncu için ürün çeşitliliğine gitme planı da yapıyor. Ancak Kagawa’nın Dortmund’dan kiralık olması, bu konuda yönetimin tereddüt etmesine yol açıyor. Sezon sonunda Japon yıldızın tapusu alınabilirse, Japonya pazarına yönelik daha ciddi atılımlar olacak. Özellikle Beşiktaş’ın yaz döneminde yapmayı planladığı Japonya seyahatinin Kagawa ile birlikte gerçekleşmesi halinde, talebin daha da büyüyeceği öngörülüyor. (Akşam)