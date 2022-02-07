Tek erkekler kızakta Almanya yeniden zirvede

Tek erkekler kızak branşında 2010, 2014 olimpiyat şampiyonu Almanya, 2018'de kaybettiği 1.'lik serisini Avusturya'dan yeniden geri aldı. 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya elde eden 35 yaşındaki Johannes Ludwig finaldeki rakiplerine şans tanımadı, 4 turun 3'ünde de 1. sırada yer alarak 3:48.735'lik derecesiyle altın madalyayı boynuna taktı. Ludwig ayrıca kariyerinin ilk bireysel olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı Kızakta 2.'liği Avusturya'dan Wolfgang Kindl (3:48.895), üçüncülüğü ise İtalya'dan Dominik Fischnaller (3:49.686) elde etti.