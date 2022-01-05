Tehlike çanları Manchester United için çalıyor

Ligde aldığı kötü sonuçlar sonrasında şampiyonluk yarışından olan ve Avrupa kupalarına katılma hakkını tehlikeye atan ManU için tehlike çanları çalmaya başladı.

Manchester United’ın ilk dört içerisinde yer alamaması 86 milyon sterlinlik bir kayıp anlamına gelecek.

Şampiyonlar Ligine katılmakla 46 milyon sterlin geliri kasasına koyacak olan Manchester United, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı her maç için 6 milyon sterlin maç günü geliri elde ediyor. Böylece sadece grup maçlarında mücadele ettiğinde bile 80 milyon avroyu geçen bir gelir sağlayacak olan Manchester United’ın bu sezon şimdiden kasasına 16 milyon 500 bin sterlinlik UEFA geliri girdi.

Bu mali veriler, Manchester United’ın Arsenal, West Ham United ve Tottenham ile girdiği zorlu dördüncülük yarışının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.