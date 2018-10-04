Tedesco: İşimizi yaptık

Schalke 04'ün teknik direktörü Domenico Tedesco, mücadelenin ardından, "Şampiyonlar Ligi'nde bize konum olarak uzak ülkenin takımlarıyla oynamak, bizi ekstra yoruyor. Seyahat için de çok zaman harcıyoruz ve yoruluyoruz. İşimizi bu maçta çok iyi yaptık. Bu mücadeleyi kazandığım için çok mutluyum. Çok zeki bir oyuncu grubuna sahibim. Ellerinden geleni yaptılar. Mainz karşısında kazandık, sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde de haftayı galibiyetle kapatıyoruz. Ekip olarak iyi durumdayız. Umarım gelecek maçlarda da benzer etkiyi görürüz" ifadelerini kullandı.