Tedavi olan Andelo Kvesic, bir gün sonra şampiyon oldu

Gaziantep’te düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda sol omuzunda kas yaralanması geçiren Hırvat sporcu Andelo Kvesic, Medical Park Gaziantep Hastanesi'ne gelerek Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Gök tarafından tedavi edildi. Tedavinin ardından şampiyonaya dönen sporcu 84 kiloda birinci olarak altın madalya kazandı.

“Sporcunun tedavisini başarıyla yerine getirdik”

Sporcunun tedavisinin başarıyla yerine getirildiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Gök, “Sporcumuz müsabakalar devam ederken bir kas yaralanmasıyla bizlere başvurdu. Sol omuzunda şiddetli ağrısı vardı. Sol omuzunu kullanamıyordu. Bir gün sonra final maçının olduğundan bahsetti. Sporcunun tedavisini başarıyla yerine getirdik. Final maçına çıkmasını sağladık. Sporcunun şampiyon olduğunu öğrendik. Kendisini buradan Medical Park Gaziantep ailesi olarak tebrik ediyoruz” dedi.

İHA