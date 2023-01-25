İspanya'da 23 yaşındaki bir kadına gece kulübünde tecavüz etmekle suçlanan Dani Alves'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 4 ile 12 yıl ceza alma ihtimali bulunan Alves'in güvenlik gerekçesiyle farklı bir cezaevine alındığı bildirildi.

Oyuncunun cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişinin, karşı taraftan gelecek hiçbir maddi teklifi kabul etmeyeceği öğrenildi.

Bu arada ilk duruşmada, kulübü Pumas'ın sözleşmesini feshettiği Alves'in, Meksika ekibinden aylık kazancını 30 bin Euro olarak gösterdiği, ancak mahkemenin ulaştığı sözleşmede bu rakamın, 300 bin Euro olduğu öne sürüldü.





İlgili Haberler Mbappe tarihe geçti



