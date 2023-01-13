MENÜ

Tecavüzle suçlanan Benjamin Mendy ile ilgili karar verildi

Manchester City'nin yıldız oyuncularından Benjamin Mendy, bir süredir yargılandığı tecavüz davalarından dolayı tutuklu yargılanıyordu. Mahkeme Fransız oyuncuyla ilgili kararını verdi.

13 Ocak 2023, Cuma 16:32 Son Güncelleme:
- A +
Tecavüzle suçlanan Benjamin Mendy ile ilgili karar verildi

Futbola Fransa ekiplerinden Le Havre'de başlayan başlayan Mendy 2013 yılında Marsilya'ya transfer olmuştu. Burada üç yıl forma giydikten sonra kariyerinde patlama yaptığı yer olan Monaco'ya transfer oldu.

İlgili Haberler
Transferde son dakika! Günün bomba transfer haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...


Monaco'da şampiyon olduktan sonra 2017 yılında 57 milyon euro karşılığında Manchester City forması giymeye başlayan Mendy adından söz ettirmeye başlamıştı.

YEŞİL SAHALARDAN PARMAKLIKLAR ARDINA

2020 Ekim ve 2021 Ağustos tarihleri arasında tecavüz ve cinsel saldırı suçları işlediği iddia edilen Fransız sol bek yargılanmaya başlanmıştı. Suçlamaların ardından Manchester City tarafından ve kadro dışı bırakılan ve tutuklanan Mendy yargı sürecine kadar ceza evinde kalacak.

Mendy yaklaşık iki yıldır yeşil sahalardan uzak ve Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 

HAPİSTE ZOR ZAMANLAR GEÇİRİYOR

Futbolculuk kariyerinde milyonlar kazanan Mendy zor zamanlar geçiriyor. İngiltere hapis kuralları gereğince mahkumlar günlük işlerde çalıştırılıyor. Mendy de hapiste kaldığı süre boyunca günde sadece 4 Sterlin'e çalışıyor.

İlgili Haberler
Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu: 2,5 yıllık sözleşme


SUÇSUZ BULUNDU

Daily Mail'den Jack Gaughan'ın haberine göre Fransız futbolcu, yargılandığı altı tecavüz ve bir cinsel saldırı davalarında suçsuz bulundu. Jüri, bir tecavüz ve bir tecavüz girişimi hakkında ise çoğunluk sağlayamadığı için bu iki dava tekrar görülecek.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...