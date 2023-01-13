Tecavüzle suçlanan Benjamin Mendy ile ilgili karar verildi

Futbola Fransa ekiplerinden Le Havre'de başlayan başlayan Mendy 2013 yılında Marsilya'ya transfer olmuştu. Burada üç yıl forma giydikten sonra kariyerinde patlama yaptığı yer olan Monaco'ya transfer oldu.





Monaco'da şampiyon olduktan sonra 2017 yılında 57 milyon euro karşılığında Manchester City forması giymeye başlayan Mendy adından söz ettirmeye başlamıştı.

YEŞİL SAHALARDAN PARMAKLIKLAR ARDINA

2020 Ekim ve 2021 Ağustos tarihleri arasında tecavüz ve cinsel saldırı suçları işlediği iddia edilen Fransız sol bek yargılanmaya başlanmıştı. Suçlamaların ardından Manchester City tarafından ve kadro dışı bırakılan ve tutuklanan Mendy yargı sürecine kadar ceza evinde kalacak.

Mendy yaklaşık iki yıldır yeşil sahalardan uzak ve Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

HAPİSTE ZOR ZAMANLAR GEÇİRİYOR

Futbolculuk kariyerinde milyonlar kazanan Mendy zor zamanlar geçiriyor. İngiltere hapis kuralları gereğince mahkumlar günlük işlerde çalıştırılıyor. Mendy de hapiste kaldığı süre boyunca günde sadece 4 Sterlin'e çalışıyor.





SUÇSUZ BULUNDU

Daily Mail'den Jack Gaughan'ın haberine göre Fransız futbolcu, yargılandığı altı tecavüz ve bir cinsel saldırı davalarında suçsuz bulundu. Jüri, bir tecavüz ve bir tecavüz girişimi hakkında ise çoğunluk sağlayamadığı için bu iki dava tekrar görülecek.