TeamART zirvede

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonuna (TOSFED) bağlı olarak düzenlenen Apexmasters Ulusal Türkiye Drift Şampiyonası’nda sezona çok hızlı bir başlangıç yapan TeamART, Kemal Soylu ile İzmir’den sonra Körfez Yarış Pistinde de tekrardan podyumda yerini alarak birincilik kupasıyla eve döndü.

Avşar Maden Suyu ana sponsorluğunda yarışan TeamART’ın diğer pilotları Özer Mollamehmetoğlu ve Cem Bora Kalaycıoğlu sergiledikleri performansları ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattılar. Pilotların bu başarıları ile TeamART Motorsport takımlar klasmanında zirveyi garantilemeye çalışıyor.