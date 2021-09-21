Teamart ve Özer Mollamehmetoğlu yine zirvede

Sezona çok hızlı bir başlangıç yapan Teamart, Özer Mollamehmetoğlu ile podyumda yerini alarak kupayla eve döndü. Takım arkadaşlarından Oktay Kabaktaş zorlu yarışı 4. tamamlamayı başararak podyumu kıl payı kaçırdı.

Avşar Maden Suyu ve Reiss Audio ana sponsorluğunda yarışan Teamart’ın birbirinden değerli iki diğer pilotları Cem Bora Kalaycıoğlu ve Kemal Soylu da yine hemen Oktay Kabaktaş'ın ardından üst sıralarda yerlerini aldılar.

Pilotların bu başarılari ile Teamart Motorsport; takımlar klasmanında birinciliğe oturarak sezona hızlı bir başlangıç yaptı.