Team Vitality’ye 10 bin dolarlık ceza verildi

The Esports Integrity Commission tarafından Team Vitality’ye 10 bin dolarlık ceza kesildi.

Esporda sportmenlik ve hile kullanımını denetleyen The Esports Integrity Commission, BLAST Premier: Global Final 2020’de ‘stream sniping’ yaptığı için 10.000 dolarlık ceza kesti. Team Liquid ile olan maçları esnasında yayını takip ederek buna göre oyun oynadığı tespit edilen uluslar arası espor organizasyonunun itibarı, bu haberle birlikte büyük bir darbe aldı.

Verilen ceza herhangi bir oyuncuya değil, organizasyona kesildi. Team Vitality, cezayı ve yaptıkları hatanın sorumluluğunu kabullendi ve turnuvada rekabet etmeye devam edecek. ESIC’in olayla ilgili soruşturması 21 Ocak’ta Vitality’nin Liquid ile olan yarı final maçıyla başladı. Kommisyon, maç yayınının ortak alanda bir televizyonda açık olduğunu fark etti. Hiçbir oyuncunun yayını izleyerek takımına avantaj sağlamadığı sonucuna ulaşılsa da ‘sıfır tolerans’ politikası kapsamında organizasyona yine de ceza yaptırımı uygulandı.

ESIC, yayımladığı raporda takımdan herhangi birinin kötü niyetinin olmadığını saptadıklarını ekledi. Bu da verilen bu cezanın kim olursa olsun hiçbir tolerans gösterilmeyeceğini işaret eden bir gözdağı olarak görülüyor.

Hürriyet