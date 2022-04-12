Team Paribu ekibi büyüyor

Bu yıl ekibe dahil olan 3 sporcuyla 10 kişilik bir ekibe dönüşen Team Paribu; yapılan algı araştırması, Team Paribu Mentor, Team Paribu Atölye ve Team Paribu Seninle gibi yeni projeleriyle yeniden tanıtıldı. 2021'de milli voleybol takımı kaptanı Eda Erdem önderliğinde, milli cimnastikçi Ahmet Önder, milli rüzgâr sörfçüsü Dilara Uralp, milli modern pentatlet İlke Özyüksel, milli basketbolcu Sertaç Şanlı, milli yüzücü Nida Eliz Üstündağ ve milli atlet Berfe Sancak’tan oluşan 7 kişilik bir ekip olarak kurulan Team Paribu bu yıl milli karateci Dilara Bozan, milli eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ ve milli serbest dalışçı Fatma Uruk’un da katılımıyla 10 kişilik bir ekibe dönüştü.

Paribu CEO’su Yasin Oral 2022'de planlanan yeni projelerle ilgili de şu açıklamalarda bulundu: “Aramıza katılan yeni sporcularla birlikte 10 kişilik bir Team Paribu ekibi oluşturduk. Yine bu sene, Team Paribu’nun faaliyetlerini destekleyecek bir spor algı araştırmasına katkıda bulunduk. Elde ettiğimiz sonuçlarla ne kadar doğru projelere adım attığımızı görmüş olduk. Gerçekleştireceğimiz yeni projelerle de genç sporcularla profesyonel sporcularımızı bir araya getirmeyi hedefliyoruz."