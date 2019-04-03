Team Metropol Senkronize Buz Pateni Takımı destek bekliyor

18 ülkenin katıldığı turnuvada senior, junior, advanced, novice, mixed age, adult, basic novice, junevile ve pre-junevile kategorilerinde sporcular ter döktü. Ev sahibi Macaristan toplam 18 takımla yarışırken, Rusya tüm kategorilerde kupayı kazanan ülke oldu.

HİÇBİR MADDİ DESTEK YOK

Team Metropol Senkronize Buz Pateni Takımı, velilerinin özverili çabalarıyla hiçbir kurum ve kuruluştan destek almadan uluslararası yarışmalara katılıyor. Yaptıkları kermesler ile çocuklarını finanse ettiklerini belirten sporcu velisi Yüksel Tuna, "Junior Milli Takımı şu an Dünya Şampiyonası'na katılıyor ve hiç bir yardım almadan. Günlerce yardım kampanyaları, kermesler düzenlediler. Tahmin edebileceğiniz gibi çok pahalı bir spor bu. Yurtdışında Türkiye'yi buz pateni gibi bir sporla temsil etmek ülkenin imajı açısından, güreşle boksla temsil etmekten çok daha fazla etkili olduğunu düşünüyoruz. Biraz kamuoyu oluşturup firmaların sponsor olmalarını isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ankara Team Metropol Senkronize Buz Pateni Takımı, 26-28 Nisan'da İzmir'de yapılacak olan Türkiye Buz Pateni Federasyonu Senkronize Buz Pateni Turnuvası'na hazırlanıyor.

DHA