Korkunç bir 2020 Bahar Mevsimi geçiren Team Liquid, koç ekibinde ve kadrosunda değişikliğe gitti. Buna göre organizasyon ana koç Cain’i stratejik koç rolüne çekerken Akademi takımı nişancısı Tactical’ı ise as kadroya yükseltti.

Üst üste dört kez şampiyon olduktan sonra MSI Finali de gören Liquid kadrosu, Doublelift’in TSM’e gitmesiyle bozuldu. Takımda değişiklik yapması gerektiğini düşünen TL ise bu güncellemeleri sezon arasında gerçekleştiriyor. İlk olarak Cain’i stratejik koç pozisyonuna çeken organizasyon Tactical’ı ise as kadroya yükseltti. Genç oyuncunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu söylemek mümkün.

Daha önce TSM’in Akademi takımında forma giyen Tactical, Doublelift’in yedeğe çekildiği haftalarda da TL’nin alt koridorunda görev almış ve oldukça iyi bir performans sergilemişti. Takımla scrimlere de çıkan oyucunun diğer oyuncularla harika bir ilişkisi olduğunu söyleyen Liquid CEO’su Steve Arhancet, oyuncunun zaman içerisinde gelişeceğini ve bu şansı kendisine tanıdıkları için mutlu olduğunu belirtti.

TL’nin yeniden yapılanmasının LCS’teki performansına nasıl etki edeceği ise merakla bekleniyor. Takımın koç rolünde ciddi problemleri olduğu herkesin ortak düşüncesiydi. Özellikle LCS’in son haftalarında sinerjisiz kompozisyonlar oluşturan TL’de yeni koçun ciddi sorumlulukları da olacak. Zira şampiyonluk kültürünü geliştiren ve hayranlarının beklentisi yüksek olan organizasyonun Yaz Mevsimi’nde eski formuna geri dönmesi bekleniyor.

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