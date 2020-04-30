Team Aurora ve fastPay Wildcats Yarı Finalde

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde çeyrek final karşılaşmaları geride kaldı. Team Aurora ve fastPay Wildcats yarı finale yükseldi.

5 yıllık lanet son buldu

Çeyrek finallerin ilk eşleşmesi Papara SuperMassive ile Team Aurora’yı karşı karşıya getirdi. İki takım VFŞL tarihi boyunca birçok defa mevsim finallerinde eşleşmişti. Taraflar arasında 2016’dan bu yana 4 seri oynanmış ve bütün eşleşmelerde gülen taraf Papara SuperMassive olmuştu.

2020 Kış Mevsimi’nde ise durum değişti. Madly’nin öne çıkan Urgot performansları eşliğinde Team Aurora 3-1’lik rahat bir galibiyete uzandı. Team Aurora tarihinde ilk defa rakibini eleme başarısı gösterdi.

Papara SuperMassive ise tarihinde ilk defa mevsime bu kadar erken veda etti. 2016 Kış Mevsimi’nde lige katılan ekip geride kalan 8 mevsimin tamamında final oynamıştı.

fastPay Wildcats’in yükselişi devam etti

Çeyrek finalin ikinci eşleşmesinde fastPay Wildcats ve GALAKTICOS karşı karşıya geldi. Geride kalan 8 maçının 7’sini kazanan Wildcats tarafı eşleşmenin açık ara favorisiydi. Maçta bir sürpriz yaşanmadı. fastPay Wildcats, GALAKTICOS’u 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Takımın destek oyuncusu PBD maça damgasını vurdu.





Sırada Yarı Finaller





Böylelikle yarı finalde mücadele edecek 4 ekip belli oldu. Lig aşamasını lider tamamlayan 1907 Fenerbahçe Espor, mevsim finallerinin en düşük seri başı Team Aurora ile eşleşti. Lig aşamasını 2. sırada tamamlayan Dark Passage ise fastPay Wildcats ile karşı karşıya gelecek. Yarı final maçları 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Covid-19 salgını sebebiyle oyuncular maçlara evlerinden katılım göstermeye devam edecek ve maçlar lolespor.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.