Geçtiğimiz günlerde FIFA tarafından kendisine gönderilen bir mektubu sosyal medya hesabından paylaşarak, uzun süredir beklediği haberin geldiğini duyuran Drahşan Arda, "Uzun süre bekledikten sonra FIFA, sonunda dünya çapında ilk kadın futbol hakemi olduğumu kabul etti. Tarihte bir ilk olmak gurur verici. FIFA'dan gelen mektupla da çok mutlu oldum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından TC Münih Başkonsolosu Mehmet Günay da bir davet göndererek, Drahşan Arda'yı makamında ağırladı. Günay, FIFA tarafından 'Dünyanın İlk Kadın Futbol Hakemi' olduğu tescillenen Drahşan Arda'yı tebrik ederken, Arda da bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu dile getirdi.

İLK MAÇINI 26 HAZİRAN 1968'DE YÖNETTİ

Hakemlik kariyerine 1967-68 futbol sezonunda Zonguldak'ta tamamladığı hakemlik kursuyla başlayan Drahşan Arda, ilk maçını 26 Haziran 1968'de yönetti. Arda, daha sonra yaşamını Almanya'da devam ettirdiği için Bavyera Bölgesi'nde gerçekleşen karşılaşmalarda görev almaya başladı. Arda, Bavyera Futbol Federasyonu tarafından ise hakemlik hayatı nedeniyle 30 yıllık bir altın rozet ve plaketle ödüllendirilmişti.

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL,(DHA)